Fest mit Konzert

Am Sonntag, 30. Juni, feiert die Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena ihr Pfarr- und Kindergartenfest. Start ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Hier werden der junge Münnerstädter Schlagzeuger Michael Sauer und die Althäuser Saxofonistin Sonja Schmitt den Gottesdienst bereichern. Gemeinsam begleiten sie mit Regionalkantor Peter Rottmann am Klavier die Kantorei St. Maria Magdalena, die mit jazzigen Chorsätzen und jungen Liedern mit der Gemeinde zusammen, aber auch solo musizieren wird. Weiter geht es bis in die Abendstunden mit Mittagessen, Kaffee- und Kuchen, Vorführungen des Kindergartens und Festbetrieb rund um das Jugendzentrum. sek