Fest mit Höhepunkten

Mehrere Highlights werden das Sommerfest der Kirchengemeinde Kasendorf am Sonntag bestimmen: Die CVJM-Theatergruppe wird im Familiengottesdienst (Beginn um 9.30 Uhr) anstelle der Predigt Szenen aus dem Leben Abrahams mit aktuellen Situationen verknüpfen. Vikarin Anna Klemisch-Städtler wird nach zweieinhalb Jahren Arbeit in der Gemeinde verabschiedet. Nach dem Gottesdienst laden mehrere Gemeindegruppen zu einem bunten Spieleprogramm und leckerem Essen ein. Um 13 Uhr gibt es ein Video-Treffen über Skype mit Maria Rauh (von 2018 bis 2019 in der Kirchengemeinde) in Windhoek/Namibia auf Leinwand in der Kirche. Um 13.30 Uhr treten die Bambinos des Musikvereins auf. red