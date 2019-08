Fest in Kinderhand

Noch einmal den letzten Tag des Schützenfests genießen, bevor man sich wieder ein ganzes Jahr lang gedulden muss - alljährlich freuen sich die jüngsten Fans des Dauerbrenners auf den Festmontag, wenn sie auf dem Festgelände das Zepter fest in der Hand halten. Beim Feiern standen sie den Erwachsenen in nichts nach. So fand zunächst vor dem Behördenschießen, stimmungsvoll begleitet vom Musikverein Steinbach am Wald, ein schön anzuschauender kunterbunter Kinderumzug vom Schulhof zum Festplatz an der Wasserscheide statt. Daran beteiligten sich auch heuer wieder zahlreiche Jungen und Mädchen, für die es anschließend auf dem Festplatz ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften gab. Entsprechend groß war der Andrang aber nicht nur an den Fahrgeschäften, sondern auch bei den weiteren Buden sowie Süßigkeiten- und Spielzeugständen. Während sich die Kleinsten ihr Lieblingsauto oder Lieblingspferd aussuchten und mit dem Karussell gemächlich ihre Runden drehten, lieferten sich die Größeren im Autoscooter rasante Verfolgungsjagden oder unternahmen eine Fahrt im Kettenkarussell.

Zu einem weiteren Höhepunkt des Schützenfests ging es am Montagabend mit der Preisverteilung und der Proklamation des Schützenkönigs über.

Bereits am Montagnachmittag warteten die vielen Gäste im gut besuchten Festzelt auf dem Schützenplatz an der Wasserscheide auf die Bekanntgabe des Schützenkönigs im Behördenschießen. Diesmal erwies sich Ingbert Herrmann vom Bauhof am zielsichersten. hs