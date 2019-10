Der Bauernmarkt in Koppenwind war am Wochenende wieder ein Publikumsmagnet. Bauernbrot, Äpfel, scharfe Chilis aus Walsdorf, selbst gepresster Apfelsaft sowie Wildsalami vom Staatsforst waren lockende Angebote für die Besucher. Die Caféteria mit den selbst gebackenen Kuchen am Ortseingang war am späten Nachmittag restlos ausverkauft. Foto: Brigitte Krause