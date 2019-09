Ein Fest für Patienten, Angehörige und Besucher veranstaltet der Verein Fides am Freitag, 27. September, von 15 bis 17 Uhr im Klinikum am Michelsberg, St.-Getreu-Straße 18. Neben Speisen und Getränken gibt es einen Flohmarkt zugunsten des Fördervereins für psychisch kranke Menschen e.V. Als besonderer Höhepunkt reisen die flauschigen Alpakas vom Alpakahof Lipka in Weisbrunn an, zum Beobachten, Streicheln, Entschleunigen und Entspannen. Der Eintritt ist frei. red