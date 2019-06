Fest für Groß und Klein

Am Sonntag, 30. Juni, findet auf dem Spielplatzgelände von Jugendzentrum und Kindergarten sowie im Jugendzentrum das traditionelle Pfarr- und Kindergartenfest statt.

Um 10.30 Uhr ist in der Stadtpfarrkirche ein Gottesdienst für die gesamte Pfarrgemeinde. Danach beginnt der Festbetrieb im und am Jugendzentrum mit einem warmen Mittagessen. Um 14 Uhr gibt es in der Klosterkirche einen Kindergottesdienst. Um 15 Uhr gestalten die Kindergartenkinder auf dem Festgelände eine Aufführung zum Thema "Liebe Leute schaut mal an, was der Kindergarten alles kann". Zur Unterhaltung der kleinen Besucher gibt es anschließend verschiedene Spiel- und Mitmachaktionen sowie eine Hüpfburg. Festende ist gegen 18 Uhr. Der Pfarrgemeinderat nimmt für die Kaffeebar beim Fest auch Kuchenspenden entgegen. Diese können am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr im Jugendzentrum abgegeben werden. eik