Fest fällt ins Wasser

Buchstäblich ins Wasser gefallen ist das Neubürgerfest in Steppach, zu dem die Gemeinde Pommersfelden eingeladen hatte. Nachdem es wochenlang nicht geregnet hatte, goss es ausgerechnet am Freitagabend in Strömen.

Einige Bürger aus den neuen Baugebieten hatten sich davon nicht abhalten lassen und waren zum Treffpunkt am höchsten Punkt von Steppach gekommen. In den Wohngebieten Steppach Nord I und II haben sich viele Neubürger angesiedelt. Mit mehr als 1000 Einwohnern Steppach ist der größte Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden. Aber auch das neue Baugebiet "Sambacher Hofleite" hat dazu beigetragen, dass die Gemeinde Pommersfelden im letztem Jahr die 3000er Marke bei den Einwohnerzahlen überschritten hat.

Pommersfelden wächst weiter

Bald wird Pommersfelden mit den neuen Wohnquartieren Kühtrieb II in Pommersfelden und Hohlleite II in Limbach weiter wachsen. Nach dem neuesten für die Kommunalwahlen geltenden Stichtag hat die Gemeinde aktuell 3056 Einwohner. Das bedeutet, dass Pommersfelden bei den Wahlen im März 2020 zwei Gemeinderäte mehr wählen darf. Das Ratsgremium wird damit aus 16 Räten plus Bürgermeister bestehen.

Beim Neubürgerfest wollten auch die Pfarrer Angelika und Andreas Steinbauer viele neue Bürger persönlich kennenlernen. Als Willkommensgruß hatten sie Sonnenblumen für die Bürger mitgebracht. So richtig Spaß hätte das Fest unter Regenschirmen aber dennoch nicht gemacht. Daher wurde es kurzerhand abgeblasen. Es soll aber nachgeholt werden: Im November oder Dezember, wie Pfarrer Steinbauer versicherte. Bleibt zu hoffen, dass es dann nicht so nass ist.