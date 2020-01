Fest des Ortspatrons wird begangen

Die Gemeinde Nüdlingen begeht am Sonntag, 19. Januar, wieder das Fest ihres Ortspatrons, des hl. Sebastian. Das katholische Pfarramt und die Gemeinde Nüdlingen laden zur Mitfeier dieses Tages herzlich ein. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian und Gefährten. Im Anschluss an den Gottesdienst (gegen

11 Uhr) findet ein kleiner

Empfang im Pfarrsaal statt. Er soll die Verbundenheit derer, die im kommunalen und kirchlichen Bereich für die Menschen der Gemeinde Verantwortung tragen bzw. sich um die Belange der Gemeinde verdient gemacht haben, ein wenig unterstreichen. sek