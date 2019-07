Fest der Vereine für Publikum aus dem Ort

An der Vereinsscheune des Brauchtums- und Geselligkeitsvereins (BGV) "Ehrabocha Kerwasburschen" fand das erste "Fest der Vereine" in Kirchehrenbach statt. 14 Kirchehrenbacher Vereine nutzten die Gelegenheit, an einem kleinen Info-Stand über ihren Verein zu informieren und sich den Besuchern zu präsentieren.

Mit Ausschank, Grill, Kaffee und Kuchen sowie Pizza und Popcorn war für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Darüber hinaus boten die Vereine ein buntes Rahmenprogramm. Neben den Auftritten des Musikvereins, der "Ehrabocha Stäudla" und des Gesangsvereins warteten sportliche Parcours, Einsatzfahrzeuge, Kinderschminken und eine Kartelrunde auf die Besucher, ehe die Veranstaltung gegen Mitternacht ein gemütliches Ende fand.

Nachdem der BGV in den vergangenen Jahren ein Menschenkicker- oder Beachvolleyballturnier für Kerwasburschen aus den umliegenden Ortschaften organisiert hatte, setzte der Brauchtumsverein dieses Jahr seinen Fokus auf die Einbindung der lokalen Vereine und das Zielpublikum aus dem eigenen Ort.

Herausgekommen ist eine vielseitige Veranstaltung für Groß und Klein, die mit durchschnittlich etwa 150 Besuchern guten Anklang bei den Kirchehrenbachern fand. Thomas Gengler