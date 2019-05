Mit dem Fest der Kreuzauffindung, das auf dem Kreuzberg zu den Hauptfesten zählt, beginnt nun auch wieder die neue Wallfahrtssaison. Der Gottesdienst findet am Samstag, 4. Mai, um 10 Uhr statt. Als Festprediger wird Pater Othmar Brüggemann, Guardian des Klosters Frauenberg in Fulda, erwartet. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine sakramentale Prozession rund um die Klosteranlage statt. bem