Das Fest der Gartenbauer findet auch in diesem Jahr wieder auf dem Freizeitgelände am Schlossteich statt. Am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr, erwartet die Gäste Stimmungsmusik durch einen Alleinunterhalter zu einer guten Auswahl an Speisen und Getränken. Für Kinder bietet sich die Möglichkeit, auf dem angrenzenden Abenteuer-Spielplatz "Piratenbucht” fröhlich herum zu tollen. Der Verein für Gartenbau und Landespflege Untersiemau gibt bekannt, dass neben Zelten genügend Sonnenschirme bereit stehen. red