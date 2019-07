Fest der evangelischen Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr einen fröhlichen Gottesdienst auf dem Platz vor dem Gemeindehaus. Dabei klärt die Jugend die Frage, was 1+1 ist. Mit von der Partie sind auch der Cantorei-Chor und die Kirchenband "Glasklar". Im Anschluss spielt die Band noch etwas weiter. Am Nachmittag treten um 15 Uhr die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte "Haus Löwenzahn" mit einem kleinen Programm auf. Das Gemeindequiz schließt sich dem an. Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Joghurt mit Toppings, kühle Getränke und reichlich Schattenplätze ist gesorgt. Das Basarteam ist ebenfalls da. red