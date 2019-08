"Fest der Begegnung" mit Flüchtlingen gefeiert

Auch in diesem Jahr fand auf Anregung der Caritas-Flüchtlingshilfe und der Gemeinde Reckendorf das "Fest der Begegnung" statt. Allerdings wurde das Fest aufgrund der unklaren Wetterverhältnisse nicht, wie angekündigt, auf dem Platz vor der Kirche, sondern im Hof des Flüchtlingsheims, des ehemaligen Gasthofes "Schwarzer Adler", gefeiert.

Der Zustrom von den benachbarten Ortschaften war sehr groß. Man wollte sich kennenlernen und mit den Flüchtlingen austauschen.

Auch die Kinder hatten ihren Spaß, indem sie auf die Jagd nach Seifenblasen gingen.

Den Gästen wurden leckere Speisen aus den jeweiligen Herkunftsländern der Flüchtlinge aufgetischt: Syrische, afghanische, irakische sowie russische Nationalgerichte, ergänzt mit herzhaftem Grillgut, hatten die Frauen zubereitet. Es schmeckte allen vorzüglich, so dass nichts übrig blieb. Der Erlös des Festes wurde vom Heimbetreiber F&F-Consulting GmbH, Tetyana Nikolic, in vollem Umfang an die Caritas-Flüchtlingshilfe Reckendorf weitergeleitet. red