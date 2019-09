Feser zeigt "Nepals starke Frauen"

Die Fotoausstellung "Nepals starke Frauen" ist derzeit in der onkologischen Tagesklinik am Klinikums Kulmbach zu sehen. Der 23-jährige Medienproduzent Thomas Feser präsentiert Fotografien, hinter denen Geschichten stecken.

Dass Thomas Feser nach Nepal kam, hatte er seiner Tante Gabriele Philipp, die sich schon seit vielen Jahren bei der Nepalhilfe engagiert, zu verdanken. "Nach dem Abi wusste ich nur, dass ich irgend etwas mit Medien machen möchte", erzählt der heute 23-Jährige. All seine Mitschüler wollten tolle Praktika oder "Work & Travel" machen. "Und ich bin dann mit meiner Tante nach Nepal. Ich wollte einen Film drehen", schildert Thomas Feser.

Bittere Armut

Wochenlang hat er im Internet recherchiert, was er für eine Kamera auswählen sollte. Er hat sich Tutorials angeschaut, um die Geheimnisse der Filmproduktion zu erlernen. Mit der Nepalhilfe reiste er dann in den Himalaya-Staat. Bei seinem ersten Aufenthalt konzentrierte er sich auf Filmarbeiten, aber 2016 und 2017 zog es Thomas Feser wieder in das Land, in dem auch heute noch bittere Armut herrscht.

"Als die Leute die Kamera sahen, kam das super an. Er wurde sofort eingeladen - sogar ins Altenheim", so Gabriele Philipp. Inzwischen ist ihr Neffe seinen eigenen Weg gegangen. Er hat den Bachelor für Medienproduktion (FH) in der Tasche und will bei einer Produktionsfirma Erfahrung sammeln und dann an die Filmhochschule gehen.

"Dieses eine Mädchen mit den großen Augen habe ich einfach auf der Straße getroffen. Ich habe Spaß gemacht - und es hat sich gerne fotografieren lassen", erinnert sich Thomas Feser an seine Erlebnisse in dem fernen Land. "Ich war ja vorher noch nie außerhalb Europas. Aber ich war begeistert von der Lebensfreude der Leute. Die Menschen haben die Begeisterung für die Natur nicht verloren. Sie zeigten mir alles."

Aufbruchstimmung festgestellt

Thomas Feser hat eine Aufbruchsstimmung in Nepal festgestellt. Nach dem verheerenden Erdbeben 2015 hätten die Frauen angepackt. "Es waren die Frauen, die gesagt haben: Wir bauen uns eine neue Existenz auf!" Und solche Momente hat er eingefangen.

Sein persönliches Lieblingsbild zeigt vier Frauen, die von ihrem anstrengenden Alltag Pause machen. Sie sitzen einfach auf der Straße und essen ein Eis. Trotz der Armut, trotz der Einfachheit der Lebensverhältnisse strotzt dieses Bild vor Freude.

Volker Seitter, Gesundheitsbeauftragter der Nepalhilfe, setzte die einzigartigen Bilder in den richtigen Kontext. Auch heute noch herrsche in Nepal eine streng patriarchale Kultur vor. Noch im 21. Jahrhundert seien 99 Prozent der nepalesischen Männer überzeugt, dass ihnen Frauen gehorchen müssten. Sexuelle Übergriffe, Gewalt, Belästigung seien an der Tagesordnung. Dennoch sei im Land der Ärmsten der Armen eine Aufbruchsstimmung zu bemerken. "Sie fruchtet vor allem bei Frauen, die über Bildung verfügen und selbstständig Geld verdienen." Dafür engagiere sich die Nepalhilfe Kulmbach seit vielen Jahren, sagte Seitter. Sie unterstütze junge Frauen, dass sie in die Schule gehen und eine Ausbildung absolvieren können. Außerdem vergebe der Verein Mikrokredite.

Alltagsmomente eingefangen

"Die Frauen züchten Ziegen, eröffnen Garküchen oder machen eine Näherei auf", schilderte der Thurnauer Arzt bei der Vernissage. Inzwischen gebe es in Malekhu sogar einen Bücherladen.

Die Bilder von Thomas Feser fangen Alltagsmomente ein. Auch Geschäftsführerin Brigitte Angermann hörte sich mit Interesse die Geschichten hinter den Fotos an.