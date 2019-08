Fertig werden mit der Situation

Das offene Trauercafé der Caritas findet wieder statt am Montag, 26. August, von 18 bis 20 Uhr im Haus der Caritas, Steinwegstraße 2 in Höchstadt; Info Tel. 09131/88560. Die Gäste des Cafés sprechen über die Trauer und deren Bewältigung und stützen sich gegenseitig. Das Treffen ist kostenfrei, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Donnerstag 29. August, von 14 bis 16 Uhr läuft im Treff, Bissingerstraße 32 in Erlangen, "Schreiben hilft der Seele": Authentisches Schreiben kann helfen, schwierige und belastende Erlebnisse und Situationen zu verarbeiten. Im vertraulichen Rahmen der Gruppe werden Möglichkeiten ausgelotet, sich durch Schreiben zu entlasten. Kreative Methoden des therapeutischen Schreibens werden dafür zur Verfügung gestellt. Bei ausreichender Vertrautheit kann das Verfasste in der Gruppe geteilt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung ist erforderlich bei der Caritas, Tel. 09131/32610. red