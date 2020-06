Ferrari gerät auf A 7 ins Schleudern

Zu flott unterwegs: Am Mittwochabend geriet der Ferrari eines 58-Jährigen nach Polizeiangaben aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A 7 bei Wasserlosen bei Nässe ins Schleudern. Zunächst kollidierte der Pkw mit der Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam letztlich rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen an einem dortigen Wildschutzzaun zum Stehen. Für die Bergung des Ferraris war ein Kran nötig, weshalb hier der rechte Fahrstreifen der Autobahn kurzzeitig gesperrt werden musste. Die Schadenshöhe am Ferrari dürfte im Bereich von ca. 100 000 Euro liegen, schreibt die Polizei weiter. Unterstützung bei der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs erhielt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck durch die Autobahnmeisterei Oberthulba, die Freiwillige Feuerwehr aus Hammelburg, sowie den Rettungsdienst, welcher glücklicherweise unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte, heißt es im Polizeibericht weiter. pol