Fernwärmeanschluss: Baubeginn erst später

Arbeiten an der Fernwärmeversorgung bringen eine Sperrung der Casimirstraße mit sich. Allerdings wird die Straße nicht schon am Montag, sondern erst am Mittwoch, 20. März, komplett gesperrt, wenn die Baumaßnahme tatsächlich beginnt. Es ist eine leichte Verzögerung eingetreten, teilt die Stadt Coburg mit. Die Goethestraße wird während der Arbeiten in diesem Bereich auf zwei Fahrspuren eingeengt. Die Baumaßnahme dauert circa vier Wochen an. red