Fernuniversität stellt ihre Masterstudiengänge vor

Das Regionalzentrum Nürnberg der Fernuniversität in Hagen informiert in einer Veranstaltung am Donnerstag, 19. April, über das Master-Angebot in den Bereichen Wirtschafts-, Rechts-, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie Mathematik und Informatik. Des Weiteren werden die Zugangsvoraussetzungen, der Studienablauf und die Besonderheiten des Fernstudiensystems vorgestellt. Die Veranstaltung findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Nürnberg am Richard-Wagner-Platz 5 in Nürnberg statt.

Das Studienkonzept der Fernuniversität in Hagen bietet den Studierenden durch den Einsatz moderner Lehrmedien und des Blended Learning Konzeptes maximale zeitliche und örtliche Flexibilität im Teil- wie auch Vollzeitstudium, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung richtet sich an Bachelorabsolventen sowie berufserfahrene Akademiker. Eine Anmeldung wird erbeten unter Telefon 0911/5291800. red