Fernsehgerät gestohlen und Wohnung verwüstet

Ein 33-Jähriger und seine Familie aus Altershausen gaben der Polizei am Freitagabend gleich zwei Mal Anlass zum Einschreiten. Zuerst betrat der 33-Jährige die Wohnung eines Nachbarn, baute dessen Fernseher ab und nahm ihn gegen dessen Willen mit. Später erschien der Vermieter des Mannes, um in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Hier musste er feststellen, dass der Mann mitsamt seiner Familie die Wohnung verlassen und demoliert zurückgelassen hat. Es waren Fenster eingeschlagen, die Küche zerstört und Heizkörper abgerissen. Der Schaden in der Wohnung beläuft sich auf 20 000 Euro. Wohin sich die Familie abgesetzt hat, ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt.