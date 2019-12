Fernseher aus Hotel entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf den 24. Dezember drei Fernsehgeräte aus dem Kurhaushotel in Bad Bocklet entwendet, wie die Polizei jetzt meldete. Im Erdgeschoss des Hotels werden derzeit mehrere Zimmer renoviert. Die Fernsehgeräte waren auf den Betten in diesen Zimmern zur Montage bereitgelegt. Die Fernsehgeräte wurden durch den oder die unbekannten Täter durch ein Fenster in Richtung Kurpark ins Freie geschafft. Zeugen, die Hinweise zum genauen Tathergang oder auch zu den Tätern geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, melden. pol