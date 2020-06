Fernsehen statt Besuch

Einen zuverlässigen Schutz gegen das Coronavirus gibt es aktuell noch nicht. Aber dicke Gefängnismauern können durchaus helfen. "Bei uns gab es bislang keinen Fall - weder bei den Insassen noch beim Personal", berichtet der Leiter der Kronacher JVA, Ullrich Mann, auf Anfrage des Fränkischen Tags. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Virus keinen Einfluss auf das Leben hinter Gittern hat.

"Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir das gemacht, was wir bei Gefahrenlagen immer machen: Wir haben unsere Notfallpläne herausgeholt", erinnert sich Mann an den Tag im vergangenen März zurück. Das war zum letzten Mal vor zwei Jahren notwendig, als es in der JVA gebrannt hat. Diesmal ist die Bedrohung subtiler - doch ihre Gefahr zu unterschätzen, könnte fatale Auswirkungen haben. "Darum haben wir sofort begonnen, noch mehr auf die Hand- und Husthygiene zu achten." Außerdem hat die JVA eine große Menge Desinfektionsmittel bestellt, die glücklicherweise zügig geliefert wurde. Vom bayerischen Gesundheitsministerium gab es eine große Zahl an FFP-2-Masken, die sowohl Eigen- als auch Fremdschutz vor dem Virus bieten.

Insassen und Personal werden - unter anderem mit Hinweisschildern auf den Gängen - angehalten, unbedingt den Mindestabstand einzuhalten. Doch damit war es laut dem JVA-Leiter natürlich nicht getan: "Wir haben die Kontakte von außen auf ein Minimum reduziert." Das bedeutet, dass die Insassen seit über zwei Monaten keinen Besuch von Familienangehörigen mehr bekommen dürfen - eine Vorsichtsmaßnahme, die hinter Gittern auf Verständnis trifft: "Unsere Gefangenen bekommen auch mit, wie die Lage draußen ist", berichtet Mann. "Gerade auf dem Höhepunkt der Pandemie wollten sie ihre Angehörigen nicht gefährden, wenn die ihr Haus verlassen müssen, um sie zu besuchen." Kontakt zu den Lieben draußen halten sie in dieser Zeit per Brief und per Telefon. "Bisher galt die Regelung, dass nur aus wichtigem Grund telefoniert werden darf." Aktuell stehen jedem Insassen 40 Minuten im Monat frei. Ein kleiner Ausgleich zum Besuchsverbot.

Auch die Ehrenamtlichen, die für gewöhnlich in die JVA kommen, um mit den Insassen Sport zu treiben, müssen derzeit draußen bleiben. Besuche von Anwälten sind jedoch weiterhin möglich. "Ein Gefangener hat natürlich auch zu Corona-Zeiten das Recht auf Verteidigung, denn die Ermittlungsarbeit läuft auch weiter." Falls medizinisch notwendig, dürfen die Insassen auch weiterhin, in Begleitung von Justizvollzugsbeamten, Fachärzte aufsuchen. "Das haben wir jedoch auch so weit reduziert, dass Arztbesuche nur noch stattfinden, wenn es wirklich unbedingt sein muss."

Haftstrafen werden aufgeschoben

Weil Haftstrafen unter sechs Monaten, wie beispielsweise Ersatzfreiheitsstrafen, derzeit aufgeschoben sind, gibt es in Kronach aktuell weniger Haftantritte als üblich. Die wenigen Neuankömmlinge müssen die ersten zwei Wochen ihres Gefängnisaufenthalts erst einmal auf einer Isolationsstation in Einzelhafträumen verbringen. "Sie haben Hofgänge nur mit anderen Insassen auf der Isolationsstation und müssen dabei Masken tragen." Erst wenn der anschließende Abstrich-Test negativ ausfällt, dürfen sie zu den anderen Gefangenen in Hafträume für bis zu vier Personen.

Dort müssen sie jedoch keine Masken tragen. "Das Gefängnis ist ein bisschen wie eine Insel", erklärt Mann. "Insassen, die schon länger da sind, können sich ja nicht mit dem Virus anstecken." Kommen sie jedoch in Kontakt mit dem Personal, etwa beim Aufschluss oder dem Hofgang, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen auch sie Masken tragen.

Alltag soll gleich bleiben

Gleiches gilt für die Angestellten in der JVA. "Wir versuchen, den Kontakt untereinander weitestgehend zu vermeiden, schreiben mehr E-Mails oder telefonieren", erläutert Mann. Doch sobald sich der Kontakt nicht vermeiden lässt, müssen ebenfalls Masken getragen werden. An den Arbeitszeiten wurde jedoch bewusst nichts geändert. Der Alltag der Insassen soll weitestgehend der gleiche bleiben: "Wir wollen die Gefangenen nicht noch zusätzlich belasten, indem dauerhaft Wochenendbetrieb herrscht, so dass sie die ganze Zeit nur in ihrer Zelle sitzen müssen." Für Häftlinge und Personal sei die momentane Situation gleichermaßen ungewohnt. "Umso mehr schätze ich die Leistung meiner Kollegen, die sich wirklich ganz hervorragend halten", lobt der Leiter. Der Krankenstand sei derzeit so gering wie selten, und auch wenn es um die Betreuung der Insassen auf der Isolationsstation gegangen sei, habe niemand seiner Leute Hemmungen gehabt.

Fernsehen als Zeitvertreib

Um auch den Insassen die Zeit ein wenig zu versüßen, bis sie ihre Angehörigen wieder sehen können, dürfen alle derzeit umsonst fernsehen. "Eigentlich müssen sie eine monatliche Miete zahlen - und mancher Gefangene kann sich das sonst nicht leisten." Mann rechnet damit, dass das Besuchsverbot bald aufgehoben werden kann. Dann werden auch diejenigen ihre Haftstrafe antreten müssen, bei denen der Antritt verschoben wurde. Denn: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.