Fernöstliche Gerichte bei der Volkshochschule

Die Küche Asiens stellt die Volkshochschule Eltmann in einem Kurs vor. "Lassen Sie sich von Aromen und Gewürzen verzaubern und tauchen Sie ein in ein spannendes Geschmackserlebnis", ermuntert die VHS zur Teilnahme. Der Kurs findet am Donnerstag, 26. April, von 19 bis 22 Uhr in der Küche der Eltmanner Mittelschule statt. Über fernöstliche Gerichte informiert Wolfgang Winter, der praktische Einkaufs- und Zubereitungstipps gibt. Auch für Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten oder mit Diabetes sind die Rezepte bestens geeignet, versichert die VHS. Maria Klein im Ritz Eltmann nimmt Anmeldungen entgegen, Telefonnummer 09522/89970. red