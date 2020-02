Ferienzeit ist Lego-Zeit

Die Ausstellung "Kleine Steine, große Passion - Kreative Welten aus Lego®-Steinen" geht ihrem Ende entgegen. Deshalb wird im Ferienprogramm des Puppenmuseums noch einmal kräftig gebaut: Am Aschermittwoch, 26. Februar, zeigt Christine Spiller von 14 bis 16 Uhr, wie sich Spielideen mit Lego-Steinen umsetzen lassen. Die Kinder können auf einer Platte zum Beispiel Spielpläne für ein Kugellabyrinth, für "Tic Tac Toe", Ringwerfen oder "Schnips-Fußball" bauen. Das Museum bittet darum, sich bis zum 23. Februar unter Telefon 09561/891480 oder per E-Mail an puppenmuseum@coburg.de anzumelden und eine eigene Lego-Grundplatte mitzubringen. Außerdem schreibt das Museum vom 26. Februar bis 1. März einen Lego-Bauwettbewerb aus und ist gespannt, welche Kreationen aus grünen 8er-Steinen entstehen. Diese werden vom Verein Bricking Bavaria bereitgestellt, der die Bauwerke auch begutachten wird. Am Bauwettbewerb können sich Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre beteiligen. Den Teilnahmeschein gibt es an der Kasse. Am Rosenmontag und am Faschingsdienstag bleibt das Museum geschlossen. red