Ferienzeit ist die Zeit für Bauarbeiten

Mehrere Baustellen behindern in den Herbstferien den Verkehr im Landkreis. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Am Montag, 28. Oktober, ist die Ortsdurchfahrt von Burgweisach von 9 bis 12 Uhr gesperrt. Dort wird ein Haus abgerissen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Sie führt ab Kleinweisach über Kienfeld und Vestenbergsgreuth nach Dutendorf. Der Busverkehr ist nicht betroffen.

Das Staatliche Bauamt Nürnberg saniert von Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Oktober, die Staatsstraße 2240 zwischen Gremsdorf und Buch. Währenddessen ist die Straße gesperrt. Eine Umleitung über Höchstadt - Weisendorf - Großenseebach - Heßdorf ist ausgeschildert. Bei der Buslinie 203 entfällt die Haltestelle "Gremsdorf, Kloster". Dafür hält der Bus an der Haltestelle "Gremsdorf, Bechhofer Straße". Zudem wird die Haltestelle "Buch" in Fahrtrichtung Erlangen an die Poppenwinder Straße verlegt.

Die Kreisstraße ERH 23 in Wachenroth in Richtung Kleinwachenroth sowie die gesamte Ortsdurchfahrt sind voraussichtlich bis Sonntag, 3. November, gesperrt. Die Straßen bekommen eine neue Deckschicht. Es gibt zwei Umleitungen: Eine führt den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen ab Mühlhausen - Staatsstraße 2260 - Steppach - Staatsstraße 2263 und B 22 - Burgebrach -Staatsstraße 2262 bis kurz vor Schlüsselfeld - BA 50 und die St 2260. Die zweite leitet den Verkehr nach Kleinwachenroth über die Staatsstraße 2260 nach Simmersdorf, Horbach und Weingartsgreuth um.

Rufbus fährt in die kleinen Orte

Die Buslinie 207 fährt von Mühlhausen "Marktplatz" direkt nach Wachenroth und hält dort an der Ersatzhaltestelle in der Gartenstraße. Die Haltestellen "Hauptstraße" und "Kaspar-Röckelein-Straße" sowie die Haltestellen in den Ortschaften Simmersdorf, Horbach, Hammermühle, Weingartsgreuth und Kleinwachenroth entfallen. Fahrgäste mit den genannten Ortschaften als Start oder Endziel können sich einen Rufbus bestellen. Er fährt analog zu den im Fahrplan angegebenen Zeiten. Interessierte geben ihren Fahrtwunsch bitte mindestens 60 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit unter der Rufbus-Nummer 0176/16358022 der Firma Vogel an.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Unannehmlichkeiten. red