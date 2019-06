Ferienspaß in Forchheim

Auch für diesen Sommer hat die Stadt ein vielseitiges Ferienprogramm erstellt. Die Broschüre liegt ab Montag, 24. Juni, im Fremdenverkehrsamt der Stadt Forchheim (Kapellenstraße16/Kaiserpfalz), in der Stadtbücherei (Spitalstraße 3) und im Verwaltungsgebäude B (Schulstraße 2, EG Zimmer 13 und 14) auf. Das Programm für kann auch im Internet unter www.forchheim.de eingesehen werden. Die Anmeldeformblätter liegen der Broschüre bei. Anmeldestart ist dann am Samstag, 7. Juli, vormittags von 9 bis 12 Uhr im Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales (Schulstraße 2, EG, Zimmer 14). Um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten, werden am Samstag, 6. Juli, nur die Anmeldungen entgegen genommen und nach Eingang nummeriert. Nach der Kurseinteilung sind die Beträge bar ab Dienstag, 9. Juli, bis spätestens Freitag, 12. Juli, während der Dienstzeiten, zu bezahlen. Sollte bis dahin kein Zahlungseingang erfolgen, kann die Anmeldung leider nicht berücksichtigt werden. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. red