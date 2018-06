Ferienprogramm in Haßfurt liegt vor

red



Das Programm der Ferienfreizeit in Haßfurt liegt vor. Darauf weist die Stadt hin. Auch in diesem Jahr haben 15 Vereine Verbände und weitere Organisationen zusammen mit der Stadt Haßfurt ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Sommerferien zusammengestellt. Insgesamt 48 Veranstaltungen und Mitmachmöglichkeiten sind vom 28. Juli bis 8. September geplant. Tanzen, Spiele, Naturerlebnisse, Märchen und Geschichten, Sportmöglichkeiten, Basteln, Modellbau, Exkursionen, Mitmachzirkus sind vorgesehen. Das Spielmobil ist eine Woche lang mit von der Partie, auch in den Stadtteilen. Das Programm für die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche liegt ab sofort in den Geschäften der Stadt Haßfurt zur kostenlosen Mitnahme auf. Unter www.hassfurt.de kann das Programm eingesehen werden. Auf Wunsch wird das Ferienprogramm auch zugeschickt. Anfragen beantworten Martina Grümpel und Sybille Jäger im Rathaus der Stadt, Ruf 09521/688104.