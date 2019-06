Der Hospizverein bietet in den Pfingstferien ein Ferienprogramm an. Angst und Trauer, weil jemand sehr krank wurde oder gestorben ist, Ärger mit Freunden oder Umzug: In einem geschützten Rahmen haben Kinder die Möglichkeit, angstfrei Fragen zu stellen, Ängste und Befürchtungen anzusprechen. Von Montag, 17., bis Freitag, 21. Juni, findet das Programm jeweils von 8.30 bis 12 Uhr in den Räumen des Vereins in der Bahnhofstraße 36 statt. Um Anmeldung unter Telefon 09561/790533 wird gebeten. red