Ferienprogramm in den Museen

Das Ferienprogramm der Museen im Landkreis Lichtenfels steht in diesem Jahr unter dem Motto "Museumssommer". Los geht es am Mittwoch, 31. Juli, im Heimatmuseum Klosterlangheim in der Abt-Mösinger-Straße 4. Alle Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren sind dazu eingeladen. Von 9.30 bis 11.30 Uhr sind die Teilnehmer "unterwegs auf den geheimnisvollen Spuren des Langheimer Schäfers Hermann ...". Wer wissen will, was es mit dem Bücherturm, dem furchterregenden Drachen oder der mysteriösen Fischgräte auf sich hat, sollte unbedingt mit dabei sein. Anmeldungen sind noch bis Montag, 29. Juli, im Bürgerservice Lichtenfels, Telefon 09571/795-100 möglich. Auf festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung sollte geachtet werden. Es sind noch Plätze frei. red