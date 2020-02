Ferienpass 2020: Nachwuchskünstler für Titelbild gesucht

Zwar sind die großen Ferien noch ein bisschen hin. Aber warum nicht schon jetzt ein paar Gedanken auf die Sommerzeit verwenden? Eben. Malwillige aufgepasst: Den seit Jahren ausgegebene Ferienpass des Forchheimer Kreisjugendrings (KJR) wird heuer wieder das Bild eines hiesigen Nachwuchskünstlers zieren. Daher ruft der KJR auch 2020 die großen und kleinen Künstler im Landkreis auf, sich im Rahmen eines Wettbewerbes an der Gestaltung des Titelblattes zu beteiligen.

Motto: 180 Jahre Annafest

Das Motto des diesjährigen Wettbewerbes lautet: "180 Jahre Annafest Forchheim". Zu diesem Thema können die Teilnehmer Fotos, Zeichnungen, Gemälde oder andere zweidimensionale Kunstwerke einreichen.

Der Fantasie und dem Inhalt sind wenige Grenzen gesetzt. Eingereicht werden darf alles, was auf ein DIN A4-Blatt im Hochformat passt. Mitmachen dürfen alle zwischen sechs und 18 Jahren. Nur: Das Bild darf keine Schriftzüge wie etwa "KJR Forchheim" oder "Ferienpass 2020" und Logos enthalten. Die will der KJR selbst hinzufügen.

Die Kunstwerke dürfen fotografiert, am Computer erstellt, gemalt oder gezeichnet werden. Wichtig ist, dass die Bilder selbst erstellt sind und auf der Rückseite Name, Alter und Adresse mit Telefonnummer und Mail vermerkt wird. Die Bilder können bis einschließlich 31.März in der Geschäftsstelle des KJR Forchheim (Am Streckerplatz 3) abgegeben werden.

Die 200 Teilnehmer, deren Bilder in die nähere Auswahl kommen, erhalten einen Ferienpass umsonst. Darüber hinaus gibt es Geldpreise: Der erste Platz ist mit etwa 75 Euro dotiert, der zweite Platz erhält 50 Euro und der dritte Platz etwa 25 Euro. Mehr Infos gibt unter www.kjr-forchheim.de. red