Ferienkurse in der Theaterschule

In den Herbstferien gibt es an der Theaterschule wieder verschiedene Kinder-Kurse: Am 28.und 29. Oktober können sich Kinder von sechs bis elf Jahren beim Grusel-Halloween-Theaterkurs im Spiel von unheimlichen Gestalten in noch gruseligeren Geschichten ausprobieren. Am 31. Oktober und 1. November wird mit Kindern ab zwölf Jahren ein kleiner Kurzfilm gedreht. Ab dem 8. November startet ein neuer Kindertheaterkurs für das Alter von drei bis fünf Jahren. Weitere Infos und Anmeldung unter E-Mail theaterschule-bamberg.de oder Telefon 0951/97459004. red