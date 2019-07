Kurz vor dem Beginn der großen Sommerferien lädt das KiGo-Team der Pfarrei St. Thomas Wallenfels zu einem Familiengottesdienst ein. Am Sonntag, 21. Juli, werden um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche sinnbildlich die Ferienkoffer gepackt. Die Kinder dürfen ihre Wünsche und Hoffnungen für das, was ihnen wichtig erscheint, mitbringen und in einen Koffer packen. Nach der Messfeier lädt das KiGo-Team zum Elterncafé ein. red