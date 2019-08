Ferienkinder unternehmen Flugversuche

Nachdem der Samstagvormittag wenig Hoffnung auf eine schönen Kinder-Flugtag am Nachmittag im Pommersfeldener Ortsteil Limbach gemacht hatte, verzogen sich am Mittag die Regenwolken. Nach der Hitze der Tage zuvor entwickelte sich ein ideales Wetter für die traditionelle Ferienprogramm-Veranstaltung der Modellfliegergruppe im Reichen Ebrachgrund.

Schnell wurde mit den Kindern und den Fliegerprofis des Vereins sowie den Jugendlichen Matthias und Michael Baumann aus Sambach eine Vielzahl an Wurfgleitern gebaut. Sie wurden auch sofort heftigen Flugtests unterzogen. Erfreulicherweise hatte das Vereinsmanagement in weiser Voraussicht gleich eine intensiv genutzte Reparaturstelle eingeplant, so dass es keine Tränen wegen abgebrochener Tragflächen gab. Jugendwart Norbert Nikol hatte ein Quiz entworfen und leitete auch den Weitflug-Wettbewerb für die begeisterten Kinder. Abschließend bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde und einen Bausatz der Firma Höllein geschenkt.

Recht sportlich wurden die jungen Besucher, als Pilot Mönch mit seinem großen Flugmodell Bonbons über dem Platz abwarf. Nachdem die Betreuer am Sicherheitszaun den Zutritt auf das Flugfeld freigegeben hatten, kam es zu erstaunlich schnellen Spurts zu den gelandeten Bonbons.

Im weiteren Programm zeigte der deutsche Meister im Fesselflug, Martin Kühschelm, erstmalig diese Art des Modellflugsports. Mit modernen digitalen Schüler-Lehrer-Funkfernsteuerungen konnten anschließend die jungen Piloten auch erste Steuerungsversuche mit größeren Flugmodellen unternehmen. Während die Großfliegerei mit alternativen Triebwerken noch große Probleme hat, hat sich hier im Modellflugbereich der Elektromotor mit Akku durchgesetzt.

Die familienfreundliche Veranstaltung wurde von Nicole Mönch und Pamela Kupfer an der Kaffee- und Kuchenbar abgerundet. Klaus Strienz