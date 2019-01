Ferienjobs in der Partnerstadt

In Kronachs französischer Partnerstadt Hennebont werden im Sommer drei Ferienjobs für Jugendliche aus der Stadt Kronach angeboten. Bürgermeister André Hartereau hat dazu die folgenden Bereiche benannt: Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit können verschiedene Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche angeleitet und begleitet werden. Im Kulturzentrum gibt es neben Bücherei und Mediathek noch eine Artothek, die verschiedenen Kunstwerke an Privathaushalte verleiht. Am Empfang wird dafür Unterstützung benötigt. Bei der Grünpflege der berühmten Garten- und Parkanlagen ist eine Mitarbeit erwünscht. Die Besucherzentren im Maritimen Zentrum oder im Nationalgestüt würden sich über internationale Unterstützung freuen.

Die Jugendlichen sollten über ausreichend Französischkenntnisse verfügen, um diese Tätigkeiten ausüben zu können. Für die Unterkunft wird durch das jeweilige Partnerschaftskomitee gesorgt. Zur Deckung der Lebenshaltungs- und Reisekosten wird eine finanzielle Unterstützung gezahlt. Interessierte Jugendliche im Alter von 16 bis 27 Jahren können sich bis 28. Februar bewerben bei der Stadt Kronach, Familie und Soziales, Marktplatz 5, 96317 Kronach. Weitere Auskünfte erteilt Hubert Zapf,Tel. 97204. red