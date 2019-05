Ferienfreizeit in den Pfingstferien

Jugendliche von elf bis 15 Jahre können mit dem Juz Domino von Mittwoch, 12. Juni, bis Freitag, 14. Juni, ins Schorsch Müller-Haus im Sauloch Rödental fahren. Die pädagogischen Fachkräfte des Jugend- und Kulturzentrums freuen sich auf drei Tage voller Abenteuer mit Lagerfeuer, Stockbrot, Nachtwanderung und vielem mehr. Am Mittwoch nach Pfingsten, 12. Juni, treffen sich alle angemeldeten Jugendlichen zwischen 9.30 und 10 Uhr im Juz. Dabei haben müssen sie wetterfeste Kleidung, Nachtzeug, Zahnbürste, Handtuch, Schlafsack, evtl. Kissen und gute Laune. Anmeldung bis Donnerstag, 6. Juni, per E-Mail an: juz@dominocoburg.de oder dienstags bis freitags von 15.30 bis 20 Uhr. Das Juz hat in der ersten Pfingstferienwoche geschlossen, in der zweiten Woche Dienstag und Mittwoch (18./19. Juni) geöffnet. red