Ferienbetrieb bei Buslinien

Aufgrund der sinkenden Nachfrage sind die Regionalbuslinien des Landkreises Erlangen-Höchstadt ab sofort nur noch im Ferienfahrplan unterwegs - einzige Ausnahme stellt die grenzüberschreitende Linie 344 (Schnaittach - Eschenau - Lauf a. d. Pegnitz) im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) dar. Diese verkehrt vorerst nach dem Schulfahrplan, um ein regelmäßiges Fahrtenangebot zur Verfügung stellen zu können.

Fahrkartenverkauf

Die Fahrpläne der VGN-Linien 123, 127, 134, 199, 200, 201, 202, 202E, 203, 203E, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 209E, 210, 212, 213, 214, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 252, 253 und 254 stellen auch im Rahmen des jeweiligen Ferienfahrplans ab 23. März laut VGN ein ausreichendes Fahrtenangebot dar. Die Fahrplanauskunft unter www.vgn.de und die VGN-App werden angepasst. Beim Online-Fahrplan ist daher empfehlenswert, vorher zu prüfen, ob die gewünschte Fahrt im Rahmen des Ferienfahrplans stattfindet. Dies gilt auch für Fahrten, die mit im Print-Fahrplan mit dem Verkehrshinweis "V01" gekennzeichnet sind. Diese fahren nicht nach dem Ferienfahrplan.

Kein Fahrkartenverkauf im Bus

Zum Schutz der Busfahrer bleibt der vordere Bereich in den Bussen abgesperrt. Bei allen Fahrten sind bis auf Weiteres kein Einstieg bei der Vordertür sowie kein Fahrscheinverkauf möglich. Die Fahrt ist trotzdem weiterhin nur mit einem gültigen Ticket erlaubt. Fahrgäste werden gebeten, vor Antritt der Fahrt einen gültigen Fahrschein zu erwerben: Im VGN-Onlineshop unter shop.vgn.de/index.php/tickets besteht die Möglichkeit, Tickets direkt als Print- oder mobiles Handy-Ticket zu erwerben oder sich per Post zuschicken zu lassen. Besonders einfach ist die Ticketkauffunktion in den Apps "VGN Fahrplan & Tickets" oder "DB Navigator". red