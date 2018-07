Ferienbetreuung für Schulkinder

Die gfi gGmbH Nürnberg-Erlangen-Fürth bietet für Grundschulkinder und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe, die keinen Kinderhort besuchen, eine Ferienbetreuung an. Es kann gebucht werden für die Sommerferien (30. Juli bis 24. August), Anmeldeschluss: 13. Juli. Die Ferienbetreuung findet werktags zwischen 7.30 und 16 Uhr in den Räumen der Mittagsbetreuung an der Carl-Platz-Schule statt. Die wöchentliche Betreuungsgebühr beinhaltet Essen und Getränke. Frühstück muss selbst mitgebracht werden. Anmeldungen und Fragen an die gfi gGmbH Nürnberg-Erlangen-Fürth, Frau Koydl, Telefon 09131/8954-28, E-Mail: petra.koydl@bfz.de. red