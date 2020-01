Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Rathaus statt. Dabei geht es unter anderem um die Durchführung einer Sanierungsmaßnahme an der Kapelle Steinsdorf und die Ferienbetreuung in der Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald. Auf der Tagesordnung steht ferner die Genehmigung der Jahresrechnung

für 2018. red