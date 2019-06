Ferienbetreuung am Bundeswehrstandort

In Kürze wird die Broschüre mit dem diesjährigen Ferienprogramm in Münnerstadt erscheinen. Vorab erfolgt hier bereits der Hinweis auf die Ferienbetreuung im Bundeswehrstandort Hammelburg. Auch heuer wird diese für Münnerstädter Kinder von sechs bis 14 Jahren wieder in der ersten Woche der Sommerferien (29. Juli bis 2. August) durchgeführt. Anmeldeschluss ist bereits, morgen, Freitag, 28. Juni. Anmeldebögen - auch für alle anderen Angebote - sind in der Tourist-Information im Deutschordensschloss zu bekommen; erhältlich Dienstag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag von 12 bis 17 Uhr, und dort auch wieder abzugeben. Im Anmeldebogen finden sich alle relevanten Informationen. Auch Betreuer werden gesucht. Anmeldebögen hierfür gibt es ebenfalls bei der Tourist-Information. sek