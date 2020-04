Ferienausschuss vergibt über vier Millionen Euro

Michael Busch Am nächsten Donnerstag tagt im Herzogenauracher Rathaus der so genannte Ferienausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss. Auf der Tagesordnung finden sich diverse Vergaben, die der Ausschuss absegnen soll.

Unter anderem wird die Firma Luftbild AG aus Münster vorgeschlagen, um das Straßennetz in Herzogenaurach zu erfassen. Für den Zuschlagspreis von knapp 86 000 Euro (rund 65 000 Euro weniger als der nächste Anbieter) unterbietet das Unternehmen 43 Prozent unter der im Vorfeld erstellten Kostenberechnung. Für diesen Betrag sollen bei einem positiven Bescheid. nun die Art der Beläge erfasst werden, die Ebenheiten, Schäden einschließlich der Auswertung des Schadensbildes, Verkehrszeichen und Einbauten im Verkehrsraum sowie Einfahrten, Übergänge und Gehwegabsenkungen.

Weitere Vergaben sind: die TV-Befahrung des Kanalnetzes. Hier soll das Unternehmen Büro GBi zum Zuge kommen, das bereits den ersten Teil der TV-Untersuchung für die Stadt betreut hat. Eine Tiefbaumaßnahme in der Kantstraße soll an das gleiche Büro vergeben werden. Laut der Herzowerke besteht dringender Handlungsbedarf in der Kantstraße, 1,7 Millionen Euro sollen für den Neubau des Kanales sowie des kompletten Straßenbereiches investiert werden.

Auch die Tiefbaumaßnahme "Wieland und Fichtestraße" soll an dieselbe Firma gehen. Dort geht es um Kanal- und Straßeninstandsetzungsmaßnahmen. Die Firma Raab aus Ebensfeld soll im Baugebiet Reihenzach die Bauleistung erbringen. Bei dieser Vergabe unterbietet Raab den zweiten Anbieter um etwa 260 000 Euro. Das Angebot lieg 16 Prozent unter der vorliegenden Kostenberechnung.