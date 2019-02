Ferien mit Theater oder Filmdreh

Die Theaterschule Bamberg bietet in den Faschingsferien zwei Kurse für Kinder an. Vom 6. bis 8. März, 10 bis 13 Uhr, findet der Theaterkurs "Verrückter Fasching" statt. Diese Tage können auch einzeln gebucht werden. Hier wird sich verkleidet, improvisiert und mit erfundenen Figuren eine Geschichte erzählt. Am 7. und 8. März, 14 bis 18 Uhr, findet der Workshop "Dreh deinen eigenen Kurzfilm" statt. Hier spielen die Kinder in einem kleinen Film, den sie sich vorher gemeinsam selber ausdenken. Beide Kurse sind kostenpflichtig. Weitere Infos und Anmeldung gibt es unter: www.theaterschule-bamberg.de oder der Telefonnummer 0951/97459004. red