Ferien-Leseclub heuer wieder in Rödental

Die Stadtbücherei Neustadt und die Stadtbücherei Rödental bieten auch in diesem Jahr in den großen Ferien ihren beliebten Sommerferien-Leseclub an. Alle Kinder und Jugendlichen aus der Region haben die Möglichkeit, sich bei dieser kostenlosen Aktion anzumelden, Bücher zu verschlingen und Preise zu gewinnen. In beiden Büchereien warten viele nagelneue Kinder- und Jugendbücher auf eifrige Leser. Diese neuen aktuellen Bücher stehen während der Sommerferien exklusiv nur den Clubmitgliedern zum Ausleihen zur Verfügung. Nach dem Lesen wird einfach eine Bewertungskarte ausgefüllt, die gleichzeitig als Los dient. Mit etwas Glück kann man so bei der großen Abschlussparty nach den Ferien viele tolle Preise wie Gutscheine und Sachpreise gewinnen. Als Hauptpreis winken in diesem Jahr jeweils zwei Tickets für den Dinosaurier-Park im Altmühltal.

Alle Teilnehmer, die drei oder mehr Bücher geschafft haben, werden bei der Abschlussparty mit einer Urkunde ausgezeichnet. Im Landkreis Coburg haben im vergangenen Jahr in den beiden Büchereien fast 300 Mädchen und Jungen insgesamt über 4500 Bücher gelesen und bewertet. Mitmachen können Schüler aller Schularten ohne Altersbeschränkung. Der Neustadter Leseclub startet bereits am 24. Juli und geht bis zum 11. September. In Rödental beginnt er am 27. Juli und endet am 9. September. Die Abschlusspartys mit Preisverlosung, Urkundenverleihung und natürlich wieder mit Überraschungsgast finden beide am 14. September statt, in Rödental um 14 Uhr in der Bücherei und in Neustadt um 16 Uhr im Saal des Familienzentrums. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.sommerferien-leseclub.de oder in der jeweiligen Stadtbücherei:

Rödental, Bürgerplatz 1, Telefon 09563/9636. red