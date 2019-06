Ferien in der Lias-Grube

Im Rahmen des bundesweiten Projektes "Klima-Kita-Netzwerk - nachhaltiges Handeln zu Klimaschutz gestalten" hat die Umweltstation Lias-Grube jüngst 25 Kindertageseinrichtungen aus Baden-Württemberg zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz für die Zukunft fit gemacht.

Dazu fand die mehrtägige Fortbildung "Energie und Klimaschutz auf der Spur: Mit Kindern forschen und entdecken" mit 25 Einrichtungen in Stuttgart statt. Das "Klima-Kita-Netzwerk" unterstützt bundesweit 150 Einrichtungen dabei, Klima- und Ressourcenschutz in ihren Kita-Alltag zu integrieren.

Das Pfingstferienprogramm hält in der Umweltstation Lias-Grube verschiedene Angebote parat:

Dienstag, 11. Juni, 14.30 bis 16.30 Uhr, Bodenzwerge im Kunstatelier. Die Teilnehmer entdecken, wie viele bunte Farben der Boden unter den Füßen hat, stellen eigene Malfarbe aus Erde her und malen damit ein Kunstwerk zum Mitheimnehmen. Für Kinder ab drei Jahren plus Begleitperson, jeweils kostenpflichtig.

Mittwoch, 12. Juni, 14 bis 16 Uhr: Boden-Schlemmerei. Wie fühlt sich Boden an, wie riecht er? Kann man Boden auch hören? Die Teilnehmer sehen, was im Boden lebt, und schmecken. Für Schulkinder ab sieben Jahren.

Donnerstag, 13. Juni, 15 bis 17 Uhr, Lehmwerkstatt: Bauen, konstruieren, matschen und spielen mit dem 200 Millionen Jahre alten Lehm der Lias-Grube. Wie in früheren Zeiten kneten die Teilnehmer den Lehm mit Händen und Füßen und stellen einen richtigen Ziegelstein aus Lehm her. Für Schulkinder ab sieben Jahren.

Freitag, 14. Juni, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Sandgrubenexpedition. Auf einer Exkursion durch die Sandgrube erfahren die Teilnehmer alles über Sandabbau und dessen vielfältige Nutzung - und wie sich die Natur eine Sandgrube zurückholt, wenn die Bagger wieder weggezogen sind. Feste Schuhe und Fernglas mitbringen. Referent: Naturschutzwächter Gunther Brokt; für die ganze Familie; Treffpunkt: Parkplatz zur Schleuse 94 in Eggolsheim/Neuses (bei Fa. Roth Sand- und Kieswerk).

Montag, 17. Juni, 15 bis 17 Uhr, Wiesenzwerge. Spielerische Entdeckungsreise mit allen Sinnen auf der Streuobstwiese. Mit Kescher und Lupe ausgerüstet erforschen die Teilnehmer Pflanzen und Tiere. Für Kinder ab drei Jahren plus Begleitperson, jeweils kostenpflichtig.

Dienstag, 18. Juni, 14.30 bis 16.30 Uhr, Wenn Boden erzählen könnte - Reise in die Vergangenheit. Der Boden in der Lias-Grube ist alt und kann viele Geschichten erzählen. Wie entsteht Boden und wieso kann er so viel erzählen? Für Schulkinder ab sieben Jahren.

Kosten: fünf Euro, Ermäßigung für Mitglieder des Fördervereins. Treffpunkt für Veranstaltungen ist - soweit nicht anders angeben - die Übersichtstafel Gelbbauchunke am Eingang zur Lias-Grube. Eine Anmeldung per Telefon unter 09545/950399, per E-Mail unter info@umweltstation-liasgrube.de oder auf der Internetseite www.umweltstation-liasgrube.de ist erforderlich. red