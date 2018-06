Ferien auf Langeland

Für die Sommerfreizeit des CVJM im Kulmbacher Land vom 27. August bis 6. September auf Langeland sind noch Plätze frei. Die dänische Insel bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Geplant sind Strandaktivitäten wie Wikingerschach, Sandburgenbau, Drachensteigen, Relaxen, (Sonnen-)Baden, Spaziergänge am Meer und vieles mehr. Das große Außengelände am Haus bietet darüber hinaus unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten: Indiaca, Volleyball , Fußball, Tischtennis , Basketball, eine große Spielwiese. Für das gemütliche Beieinandersein sind neben Club-, Wohn- und Aktivitätsraum eine Feuerstelle und ein Grillplatz vorhanden. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, an Familien aber auch an Einzelreisende. Im Reisepreis enthalten sind die Übernachtung im Doppelzimmer, Vollverpflegung und Materialkosten . Nähere Infos unter www.cvjm-kulmbach.de oder bei Margit Mohr in der Christlichen Bücherkiste Kulmbach , Grabenstraße 3, Telefon 0171/ 6556352. red