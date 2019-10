Am Donnerstagmorgen beschädigte ein Unbekannter gegen 2.40 Uhr ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Gehart-Hauptmann-Straße. Der oder die Täter hatten Steine gegen die Fensterverglasung geworfen und auf diese Weise die Scheibe zerstört. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte bislang kein Tatverdächtiger gefasst werden. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Kronach erbittet Hinweise unter Telefon 09261/5030. pol