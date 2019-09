Ein unbekannter Täter schlug zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, eine Fensterscheibe an der Herzog-Otto-Mittelschule mit einem Stück Holz ein, so dass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol