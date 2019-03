Fensterscheibe am Alex wird eingeschlagen

In der Nacht von Freitag, 22. März, auf Samstag, 23. März, wurde die Fensterscheibe zum Eingang des Heizkellers am Gymnasium Alexandrinum beschädigt. Der oder die Täter verursachten an der Scheibe einen Sachschaden von circa 250 Euro, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Zeugen, die dort verdächtige Personen, insbesondere in der Zeit zwischen 22 Uhr und 4 Uhr, beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei (Telefon 09561/6450) in Verbindung zu setzen.