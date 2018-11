Fensterbrettla

Schon teilweise im September warten in den Geschäften Lebkuchen, Domino-Steine und Spekulatius darauf gekauft zu werden. "Viel zu früh. Das isst man doch noch nicht um diese Jahreszeit!", schießt es mir durch den Kopf und ich geh kopfschüttelnd an den Regalen vorbei. Ein paar Minuten später, nachdem ich bezahlt habe, scheint mir die warme Sonne ins Gesicht. Das sorgt definitiv nicht für vorweihnachtliche Gefühle und die Lust auf Lebkuchen. Oder etwa doch? Lecker sind die weihnachtlichen Leckereien ja schon. Aber nein, diesem Trend muss man nicht folgen. Ein paar Tage später sieht das Ganze jedoch ganz anders aus: Es regnet in Strömen, ist wahnsinnig kalt und bei meiner Fahrt nach Bamberg, sehe ich den ersten Schnee. Und dann landeten in meinem Einkaufswagen doch Dominosteine und Kinderpunsch. Das ist ja mit Schnee, auch wenn er sehr schnell wieder weg war, erlaubt. tes