Fenster mit Strahlkraft

Seit einigen Wochen ist in St. Elisabeth das erste Kirchenfenster von Markus Lüpertz zu sehen. Viele Besucher der Kirche im Sand haben sich einen Eindruck von der expressiven Strahlkraft des Fensters verschafft. Die "Initiative Glasfenster für St. Elisabeth" lädt jeweils an den Wochenenden Interessierte ein, sich mit dem Inhalten und Themen des Fensters auseinanderzusetzen. Dazu gibt es zu jeweils festgesetzten Zeiten Einführungen von Mitgliedern der Initiative. An diesem Wochenende finden die Einführungen in die Thematik des Kirchenfensters wie folgt statt: Samstag, 5. Oktober, um 11, 11.45 und 12.30 Uhr, sowie am Sonntag, 6. Oktober, jeweils um 11, 11.45, 12.30, 16 und 16.45 Uhr. red