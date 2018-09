Fenster eingeworfen, Mülltonne beschädigt

Zu einem verbalen Streit kam es am späten Donnerstagabend zunächst zwischen zwei 17-Jährigen. Im Verlauf dessen warf einer der beiden eine Mülltonne gegen die Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße, wodurch ein Fenster zu Bruch ging. Auch die Mülltonne wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Da sich der junge Mann nicht beruhigte und davon auszugehen war, dass er sich weiterhin aggressiv verhält, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Lichtenfels verbringen. pol