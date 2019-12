Mainleus vor 15 Stunden

adventskalender

Fenster der Gartenfreunde

Der Verein der Garten- und Blumenfreunde Mainleus öffnet am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr sein Adventsfenster am Konrad-Popp-Platz 1 in Mainleus. Mit dabei ist auch der Nikolaus. red